Özgür Özel Filistin'e gidiyor. 'Erdoğan'a sesleniyorum cesaretin varsa bizimle birlikte Filistin'de olursun'

Kaynak: AA
Özgür Özel Filistin'e gidiyor. 'Erdoğan'a sesleniyorum cesaretin varsa bizimle birlikte Filistin'de olursun'
Nevşehir'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Cesaretin varsa bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin'de olursun" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü sebebi ile Hacıbektaş’ı ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde Filistin’e gideceğini duyurarak, Filistin’e olan desteğin sadece söz ile olmayacağını eylemle olacağını açıkladı.

Bir yandan Filistin ile için güzel sözler söyleyip, diğer yandan İsrail ile ticaret yapmanın samimiyet çerçevesinde olmadığını belirten Özel, Filistin’e gideceğini ve Erdoğan’ın da samimi ise ülkedeki tüm siyasi parti liderleri ile birlikte Filistin’de olması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel’in Filistin konusu hakkında konuşmasından satır başları ise şu şekilde oldu:

“Sözle, Filistin’e destek olunmaz. Sadece söz söyleyerek kınayarak olunmaz. Eylemle olur. Bunun için eğer yapacaksanız, İsrail’e ambargo uygulayacaksınız.

Bir yandan çıkıp, Filistin için güzel sözler söylemek, timsah gözyaşları dökmek; sonra Filistin’e size yakın, çevrenize yakın, ailenize yakın kişilerin gemileri ile halen daha ticaret yapmak samimiyet değildir.

Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Ben önümüzdeki günlerde Filistin’e gidiyorum.

Filistin meselesine destek olmak için, Filistin ile dayanışmak için gidiyorum. Cesaretin varsa, bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte, bizimle birlikte Filistin’de olursun.

1967 sınırlarında, Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletini savunmaya, Filistin’in yanında durmaya; buna saygı gösterirse İsrail devleti ile de en iyi ilişkileri kurmaya, CHP’nin tarihi şahitlik etmiştir.

Bundan sonra da böyle olacaktır. Ancak bir yanda bu kadar büyük bir zulüm varken, mazlumlar, mağdurlar varken; güçlünün yanında durmak doğru değildir. Hünkar’ın söylediği gibi; gücünü göstereceksin mazluma, mağdura değil, zalime göstereceksin.”

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