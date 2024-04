Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu mezara soktu. Kılıçdaroğlu Özel'i eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AKP'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Denizli’de İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinden sonra vatandaşlara seslenen Özel, isim vermeden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözlerine sert bir dille yanıt verdi.

“MÜZAKERE DE EDEN MÜCADELE DE EDEN YEPYENİ, DİNAMİK, SONUÇ ALAN BİR SİYASET İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Konuşmasında CHP’nin Genel Başkanı olduğunu hatırlatan Özel, yapacağı her görüşmede, kuracağı her temasta, çıkacağı her kürsüde milletin sesi olacağını, halkın sesi olacağını belirterek, Denizli halkına seslendi. Denizli halkının kendilerine inandığını güvendiğini ve sorumluluk verdiğini belirten Özel, “Bundan sonra bir büyük mücadele başlıyor. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 2 gün önce sosyal medya hesabı X’den bir paylaşım yapan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile haftaya görüşmesi planlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda Özel’i hedef alarak, “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadelerini kullanmıştı. Özel ise bugün yaptığı konuşmada, "Yepyeni, dinamik ve sonuç odaklı bir siyaset için yola çıktık; müzakere de eden, mücadele de eden" ifadelerini kullandı.