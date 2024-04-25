Özgür Özel Saray'a göz kırpınca Kılıçdaroğlu twiti patlattı. 'Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir'

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Saray'a göz kırpınca Kılıçdaroğlu twiti patlattı. 'Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir'
Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen ve önümüzdeki günlerde yeniden görüşecek olan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" dedi.

23 Nisan tarihinde TBMM'de verilen resepsiyon kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan kısa bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmede Özel ve Erdoğan gelecek hafta için ayrıntılı görüşme talebi üzerine konuştular.

'SARAYLA MÜZAKERE EDİLMEZ'

Erdoğan ve Özel’in görüşmesi konusu gündemdeyken CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'manidar' bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;

Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;
Saraylar saltanatlar çöker
kan susar bir gün
zulüm biter.
Menekşelerde açılır üstümüzde
leylaklarda güler.
Bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler..."

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NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, daha önce ‘birinci parti olarak alttan alarak ilk adımı atacaklarını’ belirtmiş ve Erdoğan’dan randevu isteyeceğini söylemişti.

Erdoğan da 16 Nisan’da Özel’le olası bir randevuyu olumlu bulmuş ve “CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.” ifadelerini kullanmıştı.

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Özel ve Erdoğan dün diğer liderlerle birlikte TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Özel ve Erdoğan’ın haftaya görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

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