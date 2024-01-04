Son dakika... Özgür Özel Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Özgür Özel Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
İstanbul tatlısı nasıl yapılır? İstanbul tatlısı tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
İstanbul tatlısı nasıl yapılır? İstanbul tatlısı tarifi için malzemeler neler?
A Milli Takım'da Daniel Gordo dönemi resmen başladı Spor
A Milli Takım'da Daniel Gordo dönemi resmen başladı
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykel yapıldı Gündem
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykel yapıldı
Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler?
AKP döneminde İBB'den ünlü diziye para akmış. 22 milyonluk ibretlik israf dosyası ortaya çıktı Gündem
AKP döneminde İBB'den ünlü diziye para akmış. 22 milyonluk ibretlik israf dosyası ortaya çıktı
Uzun süre ayakta kalmak tehlikeli hastalığa neden olduğu ortaya çıktı Sağlık
Uzun süre ayakta kalmak tehlikeli hastalığa neden olduğu ortaya çıktı