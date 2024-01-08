Erdoğan’ın Özgür Özel’i özgürleştireceğiz demesinin anlamı ortaya çıktı. Sedat Kaya açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul adayı Murat Kurum'u açıkladığı gün "Özgür Özel'i özgürleştireceğiz" sözünün altında ne yatıyor?

CHP Başkanı Özgür Özel özgür değil mi?

Üstünde bir vesayet mi var?

CHP'ye yakın dostlarımla konuştum.

İddialara göre Erdoğan'ın bu sözleri CHP'deki kulislerden kaynaklanıyor.

Kulisler, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde Özel ve İmamoğlu ekipleri arasında büyük fikir ayrılıkları olduğunu iddia ediyor.

Şöyledikleri şunlar.

"Kurultayda

Özgür Özel’e destek veren ve genel başkan olmasında büyük rolü olan Ekrem İmamoğlu ve ekibi yapılacak yerel seçimlerde Türkiye’nin her bölgesinde söz sahibi olmak istiyor.

Bu durum Özgür Özel ve yakın çevresinde ciddi rahatsızlık yaratıyor.

İmamoğlu , İstanbul ilçelerinin tamamının başkan adaylarını ve İBB’ye gidecek ilk 5 meclis üyesini de kendisinin belirleyeceği konusunda ısrarcı. İzmir’de Buğra Gökçe isminin olması konusunda taviz vermiyor.

Ankara’da Çankaya ilçesi adayında da söz sahibi olmak isteyen Ekrem İmamoğlu, Yeni Mahalle'de kendisine yakın Fethi Yaşar tekrar aday yapıldığı için rahat. Ayrıca Etimesgut, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde de belirleyici olmak istiyor.

Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’ı (geçmişte Buğra Gökçe ile çalıştı ) Artvin Hopa’da aday göstermek istiyor.

Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen’in tekrar adaylık başvurusu yapması sonrası geri adım atan Kazım Kurt

Odunpazarı belediye başkan adaylığı için başvuru yaptı ama Eskişehir Büyükşehir adaylığı için Ekrem İmamoğlu ekibi ile dirsek temasında. Eskişehir'de bunlar yaşanırken Yılmaz Büyükerşen tarafı kendileri aday gösterilmez ise 2. şık olarak Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ismini öne çıkardı.

Büyükerşen'in aday gösterilmemesi halinde bağımsız olarak ya da başka bir partiden mutlaka aday olacağı konuşuluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tekirdağ milletvekili olan Candan Yüceer isminde de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekipleri farklı düşünüyor. Bu nedenle Tekirdağ'da aday açıklaması bir türlü yapılamıyor.

Adana’da Zeydan Karalar ismini aday göstermek istemeyen Ekrem İmamoğlu ekibine rağmen Özgür Özel Zeydan Karalar da ısrarcı.

Mersin'de Vahap Seçer tekrar aday gösterilecek gibi. Lakin Yenişehir ilçe belediye başkanı Abdullah Özyiğit Trabzonlu olması nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun asıl tercihi.

Hatay'da da belirsizlik devam ediyor. Lütfü Savaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu‘na ilk destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyle İmamoğlu ekibinin tepkisini toplamış durumda.

Şu an görünen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında kurultaydaki parti meclis adaylarının belirlenmesi sırasında başlayan fikir ayrılığı büyüyerek devam ediyor.

Özgür Özel yakın bir zamanda Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğuz Kaan Salıcı’dan randevu isterse kimse şaşırmasın."

Bunlar kulis bilgileri.

CHP'den dışarı sızan iddialar bunlar.

Sanıyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Özgür Özel'i özgürleştireceğiz" sözü bu kulislerden kaynaklı.

Doğru mu, değil mi, zaman gösterecek.