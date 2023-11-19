Özgür Özel yerel seçimlerde başarılı olmak zorunda!..

5 Kasım 2023 günü yazdığım makalemde, CHP Genel Başkanı seçilen Sayın Özgür Özel ile ilgili şunları paylaşmıştım:

“(…) Kendi adıma zor görüyorum.

Hatta sanmıyorum.

Nedendir bilemiyorum, ama Sayın Özel, kendisine yöneltilen saldırgan üsluplar karşısında Kılıçdaroğlu gibi ağzından çıkanı kontrol edebilecekmiş gibi gelmiyor bana…

Bu da kendisi için çok büyük zaaf olur ki muhatapları da bunu çok güzel kullanır.” demiştim.

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Şimdi ise Sayın Özel, CHP’nin henüz iki haftalık genel başkanı.

Yolu uzun…

Gündemi yoğun.

Üzerinde var olan baskıyı düşünmek bile istemiyorum.

Yerel seçimlerde başarılı olmak zorunda olduğunu kendisi hem biliyor hem de hiç de kolay olmayacağının farkında.

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Doğrusu Sayın Özel’in, CHP Grup Başkan Vekili iken, o öfkeli söylemlerini unutup, daha akılcı; beden dili ile ağzından çıkanları uyumlu kullandığında, bence bir devlet ve siyaset adamına yakışan nezaket…

Diplomatik söylem…

Ve dahi vefa!..

Ve elbette konulara hâkim olması, özellikleri de onun insan ve lider yanını ortaya koyacaktır.

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Onun on beş günlük genel başkanlık sürecinde, vatandaş ve partilileri tarafından yeterince anlaşılamayabilecekolsa da kısa sürede vatandaş ve partilileri onu anlayacak ve her ikisinin de desteğini alacaktır, diye düşünüyorum.

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Genç…

Atak…

Enerji dolu…

Ve belki de onun en önemli özelliği; diplomasi nezaketini ve -şu kısa sürede gördüğüm kadarıyla- dilini iyi kullanabiliyor olmasıdır.

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Şimdi Sayın Özel’in önünde çok önemli bir sınavı var.

Vakti dar, mücadelesi çetin.

Yerel seçimler öncesi ittifak konusunda, siyasi nezaketini ve tecrübesini kullanarak, liderler arasında önemli bir konsensüs sağlayabilir mi, onu hep birlikte göreceğiz.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi, Millet İttifakı için bir sukutuhayal olsa da o seçim ittifakı şunu göstermiş olmalı ki ‘Yeni Genel Başkan’la birlikte dünden ders alınarak, ittifak yaklaşımını duygusal değil, akılcı bir şekilde ilerleterek belli noktalarda ittifak yapılması’ dünden daha iyi bir sonuca varılabilir.

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Yapılacak olan siyasi diyaloglarda partiler; en çok da memleketin menfaatleri göz önünde tutularak yaklaşımlarını gerçekleştirmelidirler.

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Sayın Özel, bu konuda ilk adımını atmış, niyetini ortaya koymuştur.

Bundan sonrasında önemli olan diğer siyasi partilerden alacağı ittifak desteğinin ne olup olmayacağıdır.

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Demem o ki çiçeği burnunda Sayın CHP Genel Başkanı, -genel başkanlık koltuğunun da verdiği ağırlıkla- söylem ve eylemleriyle şimdilik doğru yolda ilerlemesini sürdürüyor.

Biraz zaman…

Onun daha iyi anlaşılabilmesi için sadece çok az bir zaman gerek.