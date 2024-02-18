Özgür Özel’den CHP’den istifa edenlere yanıt. 'Partinin başarısını kendi başarısı sayan var'

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Özgür Özel’den CHP’den istifa edenlere yanıt. 'Partinin başarısını kendi başarısı sayan var'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adayların belirlenmesi sonrası yaşanan istifalar ile ilgili konuştu. Özel, “3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayan var” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi. Belediye adaylarının katıldığı toplantıda Genel Başkan Özgür Özel aday belirleme süreci ve izlenecek kampanyalarla ilgili detayları anlattı.

Özel'in hedefinde ise aday belirleme sürecinde partiden istifa edenler vardı. Sokağın sesine kulak verdiklerini belirten Özel, şunları söyledi:

"Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık.

Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum.

Esas konuşulması gereken, benim gönlümde manşette olan, kendisi olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, 'çok istedim olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım' diyerek güne başlayanlar var.

Kendisi için giydirdiği aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanya için kendisine belirlediği bütçeyi ilçe belediyesine teklif edenler var.3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayan var."

ERDOĞAN'A TEPKİ: ONUN KALBİNDE TAŞ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki gösteren Özel, "Hatay'da bile, Hataylıların, depremzedelerin gözlerine içine bakarak bu tehdidi, bu şantajı ifade etmekten çekinmedi. Açıkça şunu söyledi, 'Hatay mağdur oldu, çünkü belediyesi bizde değildi' dedi.

Özel, "Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım, çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan cezalandıracak, gelecekte vereceği oya göre şantaj yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı" diye konuştu.

Özel, "Onun kalbinde taş var; onun kalbinde vicdan yok, onun kalbinde insaf yok! Ancak onun karşısında da Hatay'ı da, Türkiye'yi de seven CHP'liler var. Bunu öğrenecek" ifadelerini kullandı.

SLOGAN: İŞİMİZ GÜCÜMÜZ...

CHP Genel Başkanı Özel, "Seçim bildirgemiz kalkınma, refah ve dayanışmayı önceleyen etkili bir bildirge. Sloganımız 'İşimiz gücümüz Türkiye'. Bu slogan CHP'li belediye başkanlarımız tarafından kendi şehirlerinde kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Özel, "Önümüzdeki günlerde sandık başına gideceksiniz. 31 Mart'ta belediye başkanlarını seçeceksiniz. Yeni belediye başkanlarını Amerika'yı baştan keşfetmeyecek. Projeler, yeni belediye başkanlarına sunulacak. Hizmette standartı sağlayacağız" dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"5 yılın sonu geldiğinde hepsinin bildiği, mutabık olduğu kriterlerle aday olup olmayacaklarını bilecekler. CHP'li belediye başkanları 3 ayda bir alacakları karnelerle bilecek. CHP'nin yerel yönetimler koordinasyon birimi olacak. Bu birimin başında Yılmaz Büyükerşen olacak."

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