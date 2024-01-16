Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli zammı tepkisi

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli zammı tepkisi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli zammının yetersiz olduğunu dile getirdi. Özel karara, “Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır." diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını ilan etti. Erdoğan, en düşük emekli aylığının ise 10 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

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ÖZEL: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET OLMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan’a tepki gösterdi.

Özel, şu ifadelere yer verdi.

"Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır."

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