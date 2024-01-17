Mansur Yavaş'tan emeklilere 5 bin TL destek

Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan emeklilere 5 bin TL destek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 22 bin 567 emekliye 5 bin liralık destek ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliler ve vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlar hakkındaki açıklamasında, Ankara’da yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5 bin lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yapılan 5 bin liralık desteğin yanı sıra, yine Ankara’da yaşayan emeklilerin ulaşım aracı olan Başkent kartlarına her ay 400 lira et desteği ve 500 lira doğal gaz desteğinde bulunduklarını belirtti.

Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına da yeni yıl ile birlikte yüzde 70 zam yapılacağını da duyurmuştu.

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Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ek zammın yüzde 5 olduğunu açıklamış ve bundan böyle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını açıklamıştı.

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