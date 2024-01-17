Erbakan'dan Erdoğan'a emekli zammı tepkisi: ‘Önce millet’ anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı SGK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 5 ek zam kararına tepki gösterdi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zammın, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yetersiz olduğunu belirterek, milyonlarca emeklinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu 54. Hükümet döneminde emeklilere yüzde 300'lere varan maaş zammı verildiğini hatırlatan YRP lideri, “İktidarı bir kez daha “önce millet” anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz.” dedi.

Erbakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine “yüzde 5” oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir. Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilme gücüne sahip olması, son derece hayati bir konudur. Yeniden Refah Partisi olarak Hükümet’e Şeyh Edebali’nin "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" sözünü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ın 54. Hükümet döneminde emeklimize verdiği yüzde 300’lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha “önce millet” anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz.”