Özgür Özel'den milletvekillerine seçim talimatı. ‘Farklı bir görevlendirme yapılmadıkça...’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından, CHP milletvekillerine "oy kullanma günü seçim bölgenizde kalın" talimatı verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda milletvekillerinin 31 Mart Pazar günü kendi seçim bölgelerinde bulunmaları ve seçimle ilgili çalışmalar tamamlanana kadar illerinde görev yapmaları istendi.

CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla bugün tüm CHP'li milletvekillerine gönderilen yazıda, Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Yerel Seçimlerde, Merkez Yönetim Kurulu tarafından haklarında farklı bir görevlendirme yapılmadıkça, kendi seçim bölgesinde bulunmaları ve seçim günü çalışmalarını burada tamamlamaları istendi.