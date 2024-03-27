Uzun bir aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu 3 kanalın ortak yayınına çıkıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Uzun bir aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu 3 kanalın ortak yayınına çıkıyor
Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan kurultayla CHP’de genel başkanlık yarışını Özgür Özel’e kaybeden, uzun süredir de ekranlara çıkmayan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğu, 3 televizyon kanalının ortak yayınına çıkıyor.

Kılıçdaroğlu, Elazığ’ın yerel televizyon kanalları Kanal 23, Kanal Fırat ve Kanal E'nin ortak yayınına katılacak.

Programa canlı telefon bağlantısı ile katılacak olan Kılıçdaroğlu, CHP’nin mevcut yönetimi ve politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak ayrıca, ülke siyasi gündemine ve yerel seçim sürecine yönelik açıklamalar yapacak. Program bugün saat 22.00’de başlayacak.

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