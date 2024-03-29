YRP Kurucular Kurulu üyesinden Cumhur İttifakı'na destek: Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilmeli

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Mollaismailoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, partisinin girdiği ilk seçimde Cumhur İttifakı’nda yer aldığına dikkat çekti.

Mollaismailoğlu, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı'nı neden desteklediklerini birçok kez "Parti olarak bizler, yedili masa denilen bu yapının Türkiye'de iktidar olmaması, buna vesile olmamak için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat sürecine dönmemesi için inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmemesi için, Türkiye'nin yedi başlı bir yönetimin kaosuna, karmaşasına sürüklenmemesi için, Ayasofya'nın yeniden müze haline getirilmemesi için LGBT'nin önünün açılmaması için... Destekçisi FETÖ olan, LGBT örgütleri olan bu yapıdan ülkeye hayır gelmesi mümkün değil. Bu felakete yol vermemek için Cumhur İttifakı'na destek vermemiz gerekiyor." sözleriyle açıkladığını hatırlattı.

Şartların ve ittifakların değişmediğini öne süren Mollaismailoğlu, Türkiye'nin yürümek istediği yol ile onu tersine çevirmek isteyenlerin niyetlerinin de ortada durduğuna vurgu yaptı.

“HİÇBİR MİLLİ GÖRÜŞÇÜ ONLARIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYAMAZ”

"Türkiye karşıtları" olarak nitelediği kesimin seçimlerin özellikle İstanbul ayağını "2028 seçimlerinin provası" olarak değerlendirdiğini öne süren Mollaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer bu seçimi alırlarsa 2028 seçimlerinde Türkiye'mizi girdiği bağımsızlık mücadelesinden döndürebilecek şansı yakalayacaklarını düşünüyorlar. Hiçbir Milli Görüşçü onların değirmenine su taşıyamaz, hiçbir Milli Görüşçü bu vebali yüklenmez. Hiçbir Milli Görüşçü Devrim Otomobili'nin üzerine beton dökenlere 'Buyurun KAAN'ın kanatlarını da kırın' diyemez. Hiçbir Milli Görüşçü Yunanistan'ın hatrına Ayasofya'da okunan ezandan vazgeçemez. Hiçbir Milli Görüşçü bunların eliyle KKTC'de Annan Planı'nın yeniden sahneye sokulmasına izin veremez. Tabii ki sorunlarımız var. Başta ekonomi olmak üzere her alanda var olan sorunları ve çözümlerini Yeniden Refah Partimizle dile getireceğiz ve gerekirse en sert muhalefeti yapacağız. Hayırda motor, şerde fren vazifesi üstleneceğiz."

“VAKİT BÜTÜNÜYLE BİTMEDEN BU YANLIŞTAN VAZGEÇİLMELİ”

Cumhur İttifakı'na daha önce verilen desteğin tabanlarında ciddi bir dalgalanmaya yol açarak partilerini Meclis'e taşıdığını ileri süren Mollaismailoğlu, partilerinin bu tutarlılığı devam ettirmesi halinde Türkiye'nin geleceğinde çok önemli vazifeler üstleneceğini iddia etti.

Mollaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Ne yazık ki Genel Başkanımızın etrafındaki küçük bir azınlık, Milli Görüş'ün bizden beklediği şeylere değil, süfli dünyalıklara tamah ederek partimizi ilerlediği doğru çizgiden çıkartmış, 14 Mayıs seçimlerinde kamuoyunda kazandığı büyük teveccühü tam tersine çevirmiştir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nda yer almak, Milli Görüş'ün geleceği için hayati öneme sahiptir. Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakı'nın desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir, iki kişinin ihtirası yüzünden Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır.”