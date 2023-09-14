Özgür Özel’in adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Genel Başkanlık adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu. Özel’in adaylığını yarın açıklaması beklenirken sonrasında ise il kongrelerine katılacak.

Özgür Özel’in adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu

Seçimlerin ardından ‘değişim’ tartışmalarının odağındaki CHP’de büyük kurultay öncesindeki en kritik aşama olan il kongrelerine geçildi. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de uzun süredir hazırlığını yaptığı adaylık konusundaki son kararını verdi. Özel yarın CHP Genel Merkezi’nde önce ‘CHP Tutum Belgesi’ni ardından adaylığını açıklayacak. Özel daha sonra il kongrelerine katılacak.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Özel, yarın CHP Genel Merkezi’nde yapacağı tutum belgesi açıklamasında önce partinin içerisinde bulunduğu durumu özetleyecek. Açıklamada ayrıca CHP’de seçimden hemen önce yapılan yanlış uygulamalar, seçim sonrası atılmayan adımlar ve hatalı uygulamalar anlatılacak, değişimin kalıcı olması gerektiğini de vurgulanacak. Özel’in ayrıca partinin yanlış politikalar nedeniyle seçimde istediği sonucu alamadığını ve “daha cesur” hareket etmesi gerektiğini vurgulayacağı öğrenildi.

RESMEN ‘ADAYIM’ DİYECEK

Daha önce CHP Tutum Belgesi’ne yönelik açıklama sırasında genel başkanlığa adaylığını açıklamayacağını bildiren Özel’in bu fikrini de değiştirdiği öğrenildi. Tutum belgesi açıklaması için Özel’in il kongrelerinin başlamasını beklediğini anımsatan bir partili, “Açıklama daha önce olsaydı adaylık duyurulmayacaktı ancak adaylık için hem 9 Eylül CHP kuruluşu hem de ilçe kongrelerinin bitmesi beklendi. Bu aşamadan sonra tutum belgesini açıklar açıklamaz adaylığını da duyurmasını bekliyoruz. Aksi durumda gecikeceğini bildirebiliriz” dedi.

İLK DURAK İZMİR

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylık açıklamasının ardından ne yapacağı da netleşti. Buna göre, cuma günü adaylığını açıklayacak Özel, ardından İzmir’e hareket edecek ve hafta sonu düzenlenecek İzmir İl Kongresi’ne katılacak. Özel’in bu kongreden sonra önemli gördüğü tüm il kongrelerine katılmak istediği bildirildi.

CHP Genel Merkez yönetiminin “Aday olacaksa Grup Başkanlığı’nı bırakmalı” düşüncesi de Özel ve ekibinin gündeminde. “Genel Başkan, adaylığı sürecinde istifa ediyor mu ki ben de edeyim?” görüşüne hâkim olan Özel’in istifayı düşünmediği ancak bazı çalışma arkadaşlarının, “İstifa etseniz daha iyi olabilir” görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Bu konudaki son karara daha sonra varılacak.

ÖZEL’E GELEN DESTEK

Adaylığını duyuracağı açıklamanın tarihini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özel’e milletvekillerinden destek geldi. Eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, “Cumhuriyetçiyiz, halkçıyız, partiliyiz. Memleketimize ve partimize uğurlu olsun Özgür Özel Başkan. Birlikte kazanacağız” paylaşımını yaptı. Ayrıca CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise kendisinin, Özel’in, Ankara Milletvekilleri Murat Emir ile Umut Akdoğan’ın TBMM’deki fotoğrafını “Gelecek güzel günlere” yazısı ile paylaştı.

İlgili Haberler
Vatandaş 'limitleri' zorladıkça zorluyor. Rekor kırıldı
CHP'de sürpriz genel başkan adayı çıktı
CHP’de ‘değişim rüzgarını’ başlatan İmamoğlu: Genel başkanımızın destek vermesi sevindiricidir
CHP Afyonkarahisar kongresi başlamadan ortalık karıştı. Grup Başkanvekili Burcu Köksal bayıldı
CHP’de değişim istifası. Başdanışman istifa etti
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Son Haberler
Profesörden egzamayla ilgili kritik açıklama Sağlık
Profesörden egzamayla ilgili kritik açıklama
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir Dünya
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir
Motosiklet minibüsle kafa kafaya çarpıştı: Sürücü öldü Güncel
Motosiklet minibüsle kafa kafaya çarpıştı: Sürücü öldü
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı? Yazarlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar Dünya
ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar
Kırklareli'deki yangın söndürüldü Yaşam
Kırklareli'deki yangın söndürüldü
Uzmanından ayak bileğindeki ağrılarla ilgili tehlikeli uyarı Sağlık
Uzmanından ayak bileğindeki ağrılarla ilgili tehlikeli uyarı