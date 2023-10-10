CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi şu tabloyu net şekilde ortaya koydu.

Genel Başkanlık yarışında 3 önemli isim var:

1. Kemal Kılıçdaroğlu,

2. Özgür Özel,

3. Ekrem İmamoğlu…

Ön hedef 2024 Yerel Seçimi.

Son hedef 2028’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.

4-5 Kasım 2023’te yapılacak Kurultay’da delegelerin karşısına dört aday çıkacak:

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Öymen ve İlhan Cihaner…

CHP İstanbul İl Başkanlığı konuşmasından anlaşıldı ki Ekrem İmamoğlu’nun hedefi 2028 ve 2029 seçimleri.

İmamoğlu ve değişimcilerin desteklediği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik 342 oy ile il başkanı olurken genel merkezin desteklediği eski İstanbul il başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy alarak seçimi kaybetti.

Peki, bundan sonra CHP’deki liderlik yarışı nasıl sonuçlanır?

196 delegeyle İstanbul, en çok delegeye sahip il özelliğini elinde bulunduruyor. Doğal delegelerle birlikte İstanbul'un kurultaydaki delege ağırlığı 250 delege oluyor.

CHP Kurultayının toplam 1.200 delegesine bakıldığında yaklaşık beşte birini İstanbul delegeleri oluşturuyor.

Delege sayısı 20’nin üzerinde olan iller ise şöyle:

Ankara: 72, İzmir: 56, Bursa: 40, Antalya: 32, Adana: 30, Konya: 30, Gaziantep: 28, Şanlıurfa: 28, Kocaeli: 26, Mersin: 26, Mersin: 26, Diyarbakır: 24, Hatay: 22, Kayseri: 20, Manisa: 20…

Bu illerin toplam delege sayısı ise 482…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen genel Merkezin teşkilatlardaki ağırlığı elbette çok fazla.

İstanbul il başkanı olan Özgür Çelik dedi ki;

- “CHP kongrelerinin kaybedeni olmaz biz burada sizlerle birlikte bu salondan çıkacağız. Bu bir zafer konuşması değil, biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz.”

Ekrem İmamoğlu CHP liderliğine şimdilik aday olmadığına göre Genel Başkanlık yarışında şimdi soru şu;

- Özgür, Özgür’ü destekler mi?

Özgür’ler iş birliği yaparsa Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilir mi seçilemez mi?

Bu sorunun yanıtında elbette Cemal Canpolat aldığı 310 oy içinde yer alan Kurultay delege sayısı önemli.

196 İstanbul delegesinin kaçı Özgür Özel’i, kaçı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, kaçı diğer adaylara oy verir?

Aldıkları oy oranında ise dağılım değişimciler için Kurultay’da değişim hüsranla sonuçlanabilir.

Özgür Çelik’in hedefi de İmamoğlu gibi 2028- 2029 seçimleri mi?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışında Ekrem İmamoğlu, delegeleri ile kimi destekleyecekler.

İmamoğlu Özgür Özel’i desteklerse sonraki kurultayda karşısına rakip olarak mı çıkacak?

Ve söylemem gerekir ki;

Eğer CHP teşkilatları Kurultay öncesi il ve ilçe başkanlıkları yarışında yaptıkları bu yoğun çalışmaları 14- 28 Mayıs seçimlerinde yapsalardı;

Bugün cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurdu.