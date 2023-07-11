Özkan Uğur'a veda günü

Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si, G.O.R.A.’nın Garavel Usta'sı, İkinci Bahar'ın Secaattin'i ve MFÖ'nün Özkan'ı efsane isim Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. 2013 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Bu hastalığı atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.
Bir süredir yoğun bakımda olan Özkan Uğur cumartesi günü yaşam savaşını kaybetti. Özkan Uğur, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı.