Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki

8 Temmuz'da hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleniyor.

Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, 1,5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

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USTA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için ilk törenAtatürk Kültür Merkezi’nde düzenleniyor.

Sanatçının, Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınan cenazesi AKM sahnesine getirildi.

Törenin açılışını oyuncu Zafer Algöz yaptı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Ne dersek eksik kalacak sözlerin arifedeyiz. Türk müziğinin büyük bir efsanesini uğurluyoruz. Sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan. Hepimizin duygu dünyasında büyük bir yer edindi. MFÖ üç harften oluşan koca bir alfabeydi. Özkan uğur da bu her duygunun tercümanı olan alfabenin büyük bir parçasıydı. Özkan Uğur’un ölümü her sözde her duyguda bir eksiklik bırakacak. Müziğinin derinliğini bu veda anında ancak böyle anlatabilirim. Özkan uğur üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu, bu yorgunluk onu aramızdan aldı. Onun adını andığımda hep aklıma gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur hep anılarımızda yaşayacak. Sanatçı çok ağır bir unvanıdır o yüzden bunun hakkıyla taşıyan insanları anlatmak ve onlara veda etmek çok zor. İyi ki vardın Özkan Uğur, iyi ki bir sanatçı oldun, hayatlarımıza dokundun. Kabrin nur, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Başta Uğur ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve değerli sanatçılarımıza sabırlar diliyorum, hepimizin başı sağ olsun.

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Fuat Güner:

Özkan bu salonda bulunan herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü. Kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, müzisyen. Kimileri ise neşeli iyi kalpli, arkadaş ağabey olarak görür. Benim için Özkan tam 52 yıldır dostum, iş ortağım, manevi kardeşimiz. Ve hiçbir söz, gözyaşı onun acısını içimizden atamaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşçakal.

Mazhar Alanson:

Özkancım şuanda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak, konuşma hazırlayamadım ama. 2-3 gündür halimiz darmaduman. Eşi ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum. O gün gittik herkes üzgün ağlıyor. Derken Özkan'ın meşhur sözleri vardır. Üçümüz arabada kimsenin anlamasını istemediğimiz mevzuları kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneği konusunda başarısı, yeteneği tartışılmaz. Onu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkancım herhalde yetenekli olduğunu için için biliyordun, hissediyordun. Ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Ele güne karşı yapamaz, böyle de olmaz ki. Nasıl gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz. Gözyaşlarımız bitti mi sandı. Seni görebildiğimiz yer rüyalara. AYRILDIK ÖZKANIM.

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CEM YILMAZ'IN GÖZYAŞLARI

AKM'deki törende Uğur'un yakın arkadaşı Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gözyaşlarına boğuldu.

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Törende Özkan Uğur'un eşi Aysun Arslan ile oğlu Alişan da konuşma yaptı.
Alişan Uğur, "Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, benim sevgili babamdı. O bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ama şimdi görüyoruz ki o her yaşta, hergörüşte insanın kat be kat sevgilisiymiş. Babam tüm çevresine bonkörce saçtığı neşesi, naifliği ile hafızalara kazandı. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir ruhtu. Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, sabah sesini açmak için yaptığı Özkan'ca egzersizleri, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak, ona dokunamayacak olmak çok acı verici. Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuştuğumuza inanamıyorum, kabullenmek çok zor. Zaman bizim için durdu, boşlukta süzülüyoruz adeta. Hoşçakal canımın içi" ifadelerini kullandı.

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Aysun Arslan ise "Benim tutunabilecek bir şeyim yok şu anda. Özkan Uğur'umuz için sizden 1 dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" dedi.

Özkan Uğur, Taksim Camisi’nde öğle vakti kılınacak Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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