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HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Güzel’in tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:01
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HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı

HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
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Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Güzel SEGBİS yöntemiyle katılırken sanık avukatları salonda hazır bulundu.

KOVUŞTURULMANIN DURDURULMASI İSTENDİ

Güzel’in avukatı mahkeme heyetinden kovuşturma aşamasının durdurulmasını talep ederken, mahkeme başkanı bir sonraki celse durdurulma talebinin değerlendirileceğine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Ara kararını açıklayan heyet, sanık Güzel’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki celseyi 20 Şubat’a erteledi.(AA)

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