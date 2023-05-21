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Coşkun ÇOKYİĞİT

Coşkun ÇOKYİĞİT

ÖZÜR

Enfeksiyon kapan gözümden geçirdiğim operasyon nedeniyle bu haftaki yazı yazamadım.

Okuyucularımdan özür diler sağlıklı günler dilerim. ( Ç.Y.)

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