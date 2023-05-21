Coşkun ÇOKYİĞİT
ÖZÜR
Enfeksiyon kapan gözümden geçirdiğim operasyon nedeniyle bu haftaki yazı yazamadım.
Okuyucularımdan özür diler sağlıklı günler dilerim. ( Ç.Y.)
Orhan UĞUROĞLU
PKK ile iş tutan AKP'dir
Gülay TUNÇEL
Alerjik reaksiyonlar bizleri üzmesin!
Fatma ÇELİK
Komplo teorileri ve gerçekler
Esfender KORKMAZ
Kalkınma için planlama şartı
Coşkun ÇOKYİĞİT
ÖZÜR
Arslan TEKİN
Cumhurbaşkanlığı seçiminin anahtarı milliyetçilik (3)
Ahmet B. ERCİLASUN
İki tehlike ve hile
Ümit KARADAĞ
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Tolga ŞAHİN
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
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Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara