Paketli bütün ve parça tavuklar ormanlık alana döküldü

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce paketler halinde tam ve parçalanmış tavuk döküldü.

Paketli bütün ve parça tavuklar ormanlık alana döküldü

(İHA) Milas - Yatağan karayolu Boğayokuşu mevkiinde mola veren vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ormanlık alana bırakıldığı tahmin edilen paketli bütün ve parça tavuklar hem hayvanseverlerin hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu.

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Çöpe atılan tavukların Milas Geçici Hayvan Barınağı’ndaki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilebileceğini belirten hayvanseverler, “Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz” dediler.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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