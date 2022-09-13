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1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı

Pakistan'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle Sind eyaletinde 1 milyonu aşkın kişide salgın hastalık tespit edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:17
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Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı

1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı
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İHA’nın haberine göre; Pakistan'da bin 400 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle salgın hastalık endişesi yaşandığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, 1 milyon 79 bin kişinin salgın hastalığa yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte 12 bin 819 kişide astım ve çeşitli göğüs hastalıkları, 14 bin 339'dan fazla kişide de çeşitli deri hastalıkları tespit edildiği ifade edildi. Sağlık Departmanı ayrıca 15 bin 844 ishal, 2 bin 310 sıtma, 104 dang humması, 4 yılan ısırığı ve 13 köpek ısırığı vakası tespit edildiğini açıkladı. Bununla birlikte 19 bin 179 kişide çeşitli göz hastalıkları ve 23 bin 237 kişide de bazı hastalıklar tespit edildiği vurgulandı.

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