Pakistan’ın eski başbakanı gözaltına alınırken partililer çatışma çıkardı

Lahor'daki evinden İmran Han'ı gözaltına almak için gelen polis, Zaman Park bölgesine giriş ve çıkışları kapattı.

Ellerinde taş ve sopalarla bekleyen PTI destekçileri, polisin gelmesiyle ağaç dallarını kırarak yola barikat kurmaya çalıştı.

Polis, göstericilere tazyikli su, biber gazı ve copla müdahale ederken, göstericiler de polise taş ve sopa fırlattı.

İMRAN HAN'IN EVİNE BİBER GAZI ATILDI

İmran Han'ın evinin girişine ulaşan polis, evin çevresine ve bahçesine de biber gazı attı.

Polisin geri çekilmesinin ardından göstericiler PTI liderinin evinin girişinde tekrar toplanmaya başladı.

Vücuduna taş isabet eden çok sayıda polis yaralandı, çok sayıda gösterici de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet mensupları, İmran Han'ın evinin çevresine kurulan çadırları ve stantları da dağıttı.

Lahor Emniyet Müdürü Bilal Kumyana, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin mahkeme kararı doğrultusunda Han'ı gözaltına almakla görevlendirildiğini belirtti.

Öte yandan, PTI siyasetçilerinden Faruk Habib, tutuklama kararının askıya alınması için üst mahkemeye başvurulduğunu ve sonucun beklendiğini söyledi.

İMRAN HAN'DAN DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI

İmran Han, görüntülü olarak paylaştığı mesajında destekçilerine çağrıda bulunarak "Ben öldürülsem veya hapse de atılsam gerçek özgürlük mücadelesine devam edin." dedi.

Han, polisin kendisini gözaltına almak için dışarıda olduğunu belirterek "Onlar beni cezaevine koyunca milletin uyuyacağını düşünüyor. Onlara yanıldıklarını kanıtlamak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Han, üstü kapalı olarak Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'e atıfta bulunarak, halkın tüm kararları alan tek bir kişiyi ve köleliği kabul etmeyeceğini belirtti.

İMRAN HAN'IN DESTEKÇİLERİ PROTESTOLARA BAŞLADI

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın destekçilerine yaptığı çağrıda, öldürülse dahi mücadelelerine devam etmelerini istemesiyle ülke genelinde çok sayıda şehirde protestolar başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Karaçi, Peşaver ve Ravalpindi gibi birçok şehirde PTI destekçileri sokağa indi.

İslamabad’daki gösterilerde Emniyet Müdür Yardımcısı Şahzad Buhari yaralandı.

Karaçi'deki gösterilerde de polis biber gazı ile protestoculara müdahale etti.

Han'ın Lahor’da ikamet ettiği Zaman Park bölgesine giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı.

Buraya ulaşmaya çalışan çok sayıda PTI destekçisi ile polis arasında çatışmalar sürüyor. Polis, Zaman Park’ın çevresinden uzaklaştırmaya çalıştığı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Lahor'un Özgürlük Meydanı'nda da PTI destekçileri, yolları kapattı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, İmran Han'ın kırmızı çizgileri olduğunu ve gözaltı kararı iptal edilene kadar protestolara devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, PTI taraftarlarının yolları kapatması sebebiyle trafik aksadı. Göstericiler ile vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

HÜKÜMETTEN HAN'A TEPKİ

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Başkan Yardımcısı Meryem Navaz, Han'ın teslim olmamasına tepki göstererek, yaralanan polislerden PTI liderinin sorumlu olduğunu belirtti.

Başbakan Şahbaz Şerif'in Özel Danışmanı Ataullah Tarar da Han'ın teslim olması ve evde saklanmaması gerektiğini kaydetti.

İKİ DAVANIN DURUŞMALARI GÖRÜLMÜŞTÜ

İslamabad Bölge Mahkemesinde 13 Mart'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları görülmüştü.

İki duruşmaya da katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilmişti.

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrindeki bir mahkeme de devlet kurumlarına ve memurlarına karşı ifadeleri ve kamu düzenini bozmaya çalıştığı gerekçesiyle Han hakkında 9 Mart'ta tutuklama kararı vermişti. Han'ın itiraz etmesi sonucu söz konusu karar, üst mahkemece 2 haftalığına askıya alınmıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ, NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.