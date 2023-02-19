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Pakistanlı gazeteciden tartışma yaratan iddia. Pakistan’ın gönderdiği yardımlar geçen yıl Türkiye’nin selde Pakistan’a gönderdiği yardımlardı

Pakistan basınında çıkan bir iddia büyük tartışmalara neden oldu. Pakistanlı gazeteci Shahid Masood “Pakistan’ın gönderdiği yardım paketi, geçen yıl Türkiye’nin Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde gönderdiği paketleri oldu” dedi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:39
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Pakistanlı gazeteciden tartışma yaratan iddia

Pakistanlı gazeteciden tartışma yaratan iddia. Pakistan’ın gönderdiği yardımlar geçen yıl Türkiye’nin selde Pakistan’a gönderdiği yardımlardı
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Pakistan basınında çıkan bir iddia büyük tartışmalara neden oldu. Pakistanlı gazeteci Shahid Masood “Pakistan’ın gönderdiği yardım paketi, geçen yıl Türkiye’nin Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde gönderdiği paketleri oldu” dedi.

Deprem sonrası Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ziyareti sonrasında Pakistan medyasında ortaya atılan iddia uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Pakistan’ın gönderdiği yardım paketi ile ilgili iddia yerel medyada tartışma yarattı.

Pakistan’ın tanınan gazetecilerinden Shahid Masood, Pakistan’ın depremden sonra Türkiye’ye gönderdiği yardım paketleriyle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Masood, “Pakistan’ın gönderdiği yardım paketi, geçen yıl Türkiye’nin Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde gönderdiği paketleri oldu” dedi. Masood, Türkiye’nin gönderdiği yardım paketlerinin aynen geri gönderildiğini öne sürdü.

Yerel medya, “Eğer bu iddia doğruysa Pakistan büyük bir uluslararası utançla karşı karşıya kalacak” başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Masood, “Kolilerin ve paketlerin üzerinde ‘Sindh Hükümeti’ ve ‘Pakistan Hükümeti’ ibaresi var. Fakat kutular açılınca içinden Türkiye’nin sel felaketinden sonra gönderdiği malzemeler var. Malzemeler yeniden paketlenerek gönderilmiş” ifadesini kullandı.

 

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