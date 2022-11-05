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Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi, eski Başbakan İmran Han’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığını bildirdi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 20:21
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Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı

Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı
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Açıklamada, Han’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu belirtildi.

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), "devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu” gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına yasak getirdi.

PEMRA'dan yapılan açıklamada, Han’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Han’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu belirtilerek, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceğine, halk arasında nefret oluşturabileceği savunuldu.

İmran Han’ın ifadelerinin çok sayıda yasayı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, karara uymayan televizyon kanallarının lisanslarının askıya alınabileceği belirtildi.

PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.

İMRAN HAN, SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

PTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek, "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim" diye konuşmuştu.

Han, İslamabad'a yürüyüş başlattığında bu kişilerin halkın yoğun katılımını gördüğünü belirterek, bu sebeple kendisinin öldürülmek istendiğini aktarmıştı.

 

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