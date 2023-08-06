Pakistan'da yolcu treni kaza yaptı: 22 kişi öldü

Pakistan'da meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü 100 kişi ise yaralandı.

Pakistan devlet televizyonu, demiryolu yetkililerinden alığı bilgide en az 15 kişinin öldüğünü ve 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Eyalet demiryolu yetkilisi Ijaz Shah, AFP'ye yaptığı açıklamada, kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu doğruladı ve bölgeye bir yardım treninin hareket ettiğini açıkladı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli trenin Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.



Rafik, kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.