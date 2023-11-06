Pakistan'daki çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, 3 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 3 militan etkisiz hale getirildi, 1'i yarbay 4 asker hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Pakistan'daki çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, 3 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Hayber bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmada 3 militanın etkisiz hale getirildiği, 1'i yarbay 4 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Pakistan ordusunun açıklamasında militanların hangi örgüte üye olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Pencap eyaletinde 4 Kasım'da militanların Mianvali Hasa Üssü'ne yönelik saldırısı önlenmiş, 9 militan etkisiz hale getirilmişti.

Hayber Pahtunhva eyaletinde ise 3 Kasım'da bir polis aracını hedef alan bombalı terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Aynı gün Gvadar bölgesinde de güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca yönelik saldırıda 14 asker hayatını kaybetmişti.

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