Ünlü Türk şirketi Araplara satıldı

Ünlü iş insanı Mustafa Nazif Günal tarafından kurulan MNG Havayolarının hisselerin yüzde 44'ü Arap şirketine satıldı. Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yüzde 44'lük hissenin 221,2 Milyon dolara satıldığı belirtildi.

MNG Havayollarını satın alan şirket ise Abu Dabi merkezli Birleşik Arap Emirlikleri'nden...Şirketin adı Ghitha Aeroinvest Holding...Ghitha, MNG Havayolları ve Taşımacılık ile satın alma anlaşması gerçekleştirdi.

Ghitha böylece yapılan anlaşmayla birlikte, MNG Havayolları ve Taşımacılık'ın yüzde 44'lük hissesi satılmış oldu.

Şirket dün akşam yaptığı açıklamada, MNG'nin yüzde 44'ü için 211,2 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

MNG HAVAYOLLARI KİMİN?

MNG Havayolları 1996 yılında MNG Şirketler Grubunun Başkanı Mehmet Nazif Günal tarafından kuruldu. MNG Havayolları, Kasım 1997 de orta menzilli Airbus A300 ile Hahn (Almanya) ve Stansted'e (İngiltere) tarifeli kargo seferleri ile hizmet vermeye başladı. MNG'nin filosunda 10 uçak bulunuyor.