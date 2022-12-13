Palandöken Geçidi'nde sis ve tipiye teslim 

İHA'nın haberine göre, Erzurum-Tekman Karayolu Palandöken Geçidi'nde etkili olan sis ve tipi, sürücüleri olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede, buzlanma dolayısıyla ulaşım sorunu yaşandı.

Sürücüler, Palandöken Geçidi'ne yapılacak bir tünel ile sorunun giderilebileceğini belirterek, kış mevsiminde bölgede ulaşımın güçlükle yapılabildiğini dile getirdi.