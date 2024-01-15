Panathinaikos AEK'ten 90+6'da golü yedi Fatih Terim yıkıldı

Kaynak: AA
Panathinaikos AEK'ten 90+6'da golü yedi Fatih Terim yıkıldı
Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, AEK'le karşı karşıya geldi.

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 18. hafta maçında deplasmanda AEK ile karşı karşıya geldi.

AEK, 24. dakikada Levi Garcia ile durumu 1-0 yaptı. Panathinaikos, 31. dakikada Tin Jedvaj'la karşılık verdi.

Panathinaikos, 66. dakikada eski Fenerbahçeli Willian Arao'nun golüyle öne geçti.

Ancak maçın uzatma anlarında AEK penaltı kazandı. Penaltı atışını 90+6'da kullanan Levi Garcia skoru ilan eden golü attı: 2-2.

18. haftanın zirveyi ilgilendiren diğer maçında PAOK, PAS Giannina'yı 4-0 yenince 41 puanla liderliğe çıktı. Aynı puandaki Panathinaikos ise averajla ikinci yırada yer aldı. AEK'in puanı 39.

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