Panathinaikos AEK'ten 90+6'da golü yedi Fatih Terim yıkıldı

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 18. hafta maçında deplasmanda AEK ile karşı karşıya geldi.
AEK, 24. dakikada Levi Garcia ile durumu 1-0 yaptı. Panathinaikos, 31. dakikada Tin Jedvaj'la karşılık verdi.
Panathinaikos, 66. dakikada eski Fenerbahçeli Willian Arao'nun golüyle öne geçti.
Ancak maçın uzatma anlarında AEK penaltı kazandı. Penaltı atışını 90+6'da kullanan Levi Garcia skoru ilan eden golü attı: 2-2.
18. haftanın zirveyi ilgilendiren diğer maçında PAOK, PAS Giannina'yı 4-0 yenince 41 puanla liderliğe çıktı. Aynı puandaki Panathinaikos ise averajla ikinci yırada yer aldı. AEK'in puanı 39.