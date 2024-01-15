Kadın Futbol Süper Ligi'nde kadın diye erkek futbolcu mu oynatıldı? Beşiktaş oyuncunun cinsiyetinin araştırılmasını istedi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ALG Spor, sahasında Beşiktaş United Payment ile karşılaştı.

Karşılaşmayı ALG Spor, 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 88. dakikada Patricia Mingas Afonso Seteco attı.

BEŞİKTAŞ'TAN BOMBA İDDİA

Mücadele sonrası ise Beşiktaş'tan ortalığı sarsan bir iddia geldi.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, ALG Spor'un galibiyet golünü atan Angolalı oyuncu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu öne sürdü.

''OYUNCUNUN KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER''

Fırat Fidan açıklamasında, "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık” ifadelerini kullandı.

''ERKEK GÖRÜNÜYOR''

Beşiktaş Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık,

Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.

ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maçta forma giyerken 5 gole imza attı.