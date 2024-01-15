Dört büyükler sahaya çıkıyor. Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı

Kaynak: İHA
Dört büyükler sahaya çıkıyor. Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yarın başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günleri gerçekleşecek.

Kupanın 5. eleme turu, yarın yapılacak 5 mücadeleyle başlayacak ve tek maçlık eleme sistemiyle oynanacak. Maçlarını kazanan takımlar, son 16 turuna katılmaya hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçlarının programı;

Yarın
13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba
13.00 Antalyaspor - Pendikspor
13.00 RAMS Başakşehir - Boluspor
15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor
21.00 Fenerbahçe - Adanaspor

18 Ocak Perşembe
13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Trabzonspor - Manisa FK
21.00 Galatasaray - Ümraniyespor

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