Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı öncesi olay

Kaynak: AA
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı öncesi olay

THY Avrupa Ligi Final Four'da Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Beko arasında Almanya'da yapılan mücadele 25 dakika gecikti.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde salona gelen taraftarlar, kapıların açılmasıyla birlikte tribündeki yerini almak istedi.

Alman polisi yaptığı açıklamada, girişlerin başlamasıyla büyük bir taraftar grubunun biletsiz şekilde salona girdiğini belirtti.

Bu durumun ardından polis, girişleri kapatırken, bileti olmayan taraftarları tek tek tespit ederek salon dışına çıkardı.

Yaşananların ardından biletli seyirciler salona girmekte gecikti. Organizasyon yönetimi, taraftarların tribündeki yerini alabilmesi için karşılaşmanın 25 dakika geç başlamasına karar verdi.

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