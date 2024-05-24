Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı öncesi olay

Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde salona gelen taraftarlar, kapıların açılmasıyla birlikte tribündeki yerini almak istedi.

Alman polisi yaptığı açıklamada, girişlerin başlamasıyla büyük bir taraftar grubunun biletsiz şekilde salona girdiğini belirtti.

Bu durumun ardından polis, girişleri kapatırken, bileti olmayan taraftarları tek tek tespit ederek salon dışına çıkardı.

Yaşananların ardından biletli seyirciler salona girmekte gecikti. Organizasyon yönetimi, taraftarların tribündeki yerini alabilmesi için karşılaşmanın 25 dakika geç başlamasına karar verdi.