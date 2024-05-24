Beşiktaşlı yöneticiden Trabzonsporlulara inanılmaz hareket. Yuh artık!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş, kupada mutlu sona ulaştı ve şampiyon oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 45+3'te penaltıdan Ghezzal, 54'te Salih Uçan ile 90+4'te Al-Musrati atarken, Trabzonspor'un golleri 13'te Paul Onuachu ve 89'da Nicolas Pepe'den geldi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç'ın Trabzonspor'a yaptığı skandal hareket gündem oldu.

TRABZONSPOR TARAFTARINA İNANILMAZ HAREKET

Kadir Kılıç, Beşiktaş'ın attığı gol sonrası kol hareketi yaptı.

Daha sonrasında spor şube görevlileri Kadir Kılıç'ın hareketini engelledi.

Yanındaki bir diğer yönetici ise ''Hepiniz o.... çocuğusunuz.'' ifadelerini kullandı.

Bu skandal hareket Trabzonspor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

KADİR KILIÇ KİMDİR?

Kadir Kılıç, 1963 yılında Ankara’da doğdu; ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde aldıktan sonra Fransa'da Paris Sorbonne IV Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı ve Uygarlığı üzerine bir yıl eğitim aldı. 1989 yılından bu yana deri ve kürk sektöründe faaliyet gösteriyor.

Üç dönem sektör başkanlığı yapan Kadir Kılıç, sektörün uluslararası federasyonunda yönetim kuruluna seçilerek 2 yıl uluslararası federasyonda görev almıştır. Halen deri ve kürk sektöründe faaliyet gösteren Kadir Kılıç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi olup 2007 yılında Divan Kurulu'na seçilmiştir. Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerini bilen Kadir Kılıç, iki çocuk babasıdır.