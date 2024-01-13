Panathinaikos'a Samet Akaydin'dan sonra tanıdık bir isim daha transfer olacak

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Terim'in isteği doğrultusunda Samet Akaydin için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştiren Yunan ekibi, transferi bitirecek.

Panathinaikos, Samet Akaydin için Kanarya ile her konuda anlaşma sağladı.

SAMET AKAYDİN İMZAYI ATIYOR

SDNA'da geçen habere göre; Samet Akaydin bugün öğlen saatlerinde Atina'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından Panathinaikos'a imzayı atacak.

FATİH TERİM BİR İSMİ DAHA İSTEDİ

Bu gelişme sonrası Fatih Terim, bir stoper transferi daha istedi.

SDNA'nın aynı haberinde Panathinaikos'un sıradaki hedefinin Vitor Hugo olduğu kaydedildi.

Süper Lig'den tanınan Vitor Hugo, Trabzonspor formasını terletmişti.

3 sene boyunca bordo-mavili formayı terleten Hugo, 2023 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Bahia'ya transfer olmuştu.