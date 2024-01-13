Panathinaikos'a Samet Akaydin'dan sonra tanıdık bir isim daha transfer olacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ali Öncü
Panathinaikos'a Samet Akaydin'dan sonra tanıdık bir isim daha transfer olacak
Fatih Terim'in başında olduğu Panathinaikos, Samet Akaydin transferini bitirmek üzere. Bu transfer sonrası Süper Lig'den tanınan bir isim daha Yunanistan yolcusu.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Terim'in isteği doğrultusunda Samet Akaydin için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştiren Yunan ekibi, transferi bitirecek.

Panathinaikos, Samet Akaydin için Kanarya ile her konuda anlaşma sağladı.

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SAMET AKAYDİN İMZAYI ATIYOR
SDNA'da geçen habere göre; Samet Akaydin bugün öğlen saatlerinde Atina'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından Panathinaikos'a imzayı atacak.

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FATİH TERİM BİR İSMİ DAHA İSTEDİ
Bu gelişme sonrası Fatih Terim, bir stoper transferi daha istedi.

SDNA'nın aynı haberinde Panathinaikos'un sıradaki hedefinin Vitor Hugo olduğu kaydedildi.

Süper Lig'den tanınan Vitor Hugo, Trabzonspor formasını terletmişti.

3 sene boyunca bordo-mavili formayı terleten Hugo, 2023 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Bahia'ya transfer olmuştu.

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