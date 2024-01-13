Tottenham Ndombele'yi geri çağırabilir. Galatasaray'da flaş gelişme

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FootballTransfers'in haberine göre; orta saha arayışlarını sürdüren Tottenham, uygun fiyatta orta saha transferi gerçekleştiremezse Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.

Haberin devamında, teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin Türkiye performansı için olumlu rapor verdiği ve geri dönmesine sıcak baktığı aktarıldı.

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Tottenham'ın, Chelsea'den Connor Gallagher'i transfer etmek istediği yazıldı.

Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi, Tottenham'ı farklı arayışlara ittiği kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Nbomdele, Galatasaray ile bu sezon 14 maça çıkarken, gol veya asist katkısı veremedi.