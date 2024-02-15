Panpan Un’un hedefi paketli un pazarında ilk üçe girmek

Buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un, en doğal ham maddeler ve doğa dostu süreçler ile yenilikçi ürünler üreterek, tüketicilerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı amaçladığını duyurdu. PanPan Un ile tüketici pazarına giren marka, gücünü artırma ve sektörün lider markalarından biri olma hedefinde çalışmalarını sürdürüyor.

Perakende un pazarında tüketici davranışlarını değiştirmeye odaklandıklarını belirten Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, kullanım amacına özel paketli un çeşitleriyle ciddi bir büyüme içinde olduklarını kaydetti. PanPan markası ile 2024’te iç pazarda yüzde 56 tonaj artışı hedeflediklerini de açıklayan Erbap, bu yılın ilk çeyreğinde penetrasyonlarını güçlendireceklerini, ulusal zincirler ve online kanallar ile anlaşmalarımızı tamamladıklarını ifade etti.

Yapacakları pazarlama yatırımları sayesinde çalışmalara hız verdiklerini açıklayan Erbap, “5 yıl içinde yıllık 50.000 tondan fazla tonaja ulaşarak Türkiye’nin en büyük 3 paketli un markasından biri haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

SAĞLIKLI UN GRUBUYLA SEKTÖRÜ FARKLILAŞTIRACAK

Marka çok yakında satışa sunacağı ‘Sağlıklı Un’ kategorisindeki ürünleriyle tüketicilerin bu alandaki gereksinimlerini de karşılamaya hazırlanıyor. Marka, tam buğday, sade kek, baklava-börek ve çok amaçlı buğday unu olmak üzere 4 farklı ürün grubuna eklemek üzere glutensiz un ve Türkiye’de ilk defa beyaz unun lezzetini, buğdayın sağlık ve besleyiciliğini bir arada sunacak.

Marka bu kategoriyi Nisan 2024’te lanse etmeye hazırlanıyor. Doruk Un, kendi buğdayını geliştiren tek un üreticisi olarak da öne çıkıyor. Özel tamtane teknolojisi ile buğday tanesini %97 oranında öğüterek buğdayın tüm besleyiciliğini ve lezzetini muhafaza ediyor.

HORECA PAZARINDA DA YER ALIYOR

Marka, PanPan Profesyonel adı altında zengin ürün portföyü ile fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve unlu mamulcülere kadar geniş bir skalada özel ürünler geliştiriyor. HoReCa pazarında pastalık, böreklik, baklavalık, lavaşlık, yufkalık ve külahlık gibi çeşitleriyle ev dışı tüketim profesyonellerinin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir kalite sağlayıp, onlar için sadece ürün değil aynı zamanda çözüm üretiyor.