Kripto paralarda yükseliş rallisi devam edecek mi?

Ramazan Süzen
Kripto paralarda yükseliş rallisi devam edecek mi?
Kripto paralarda yükseliş rallisi hız kesmeden devam ediyor.

Şubat ayına pozitif başlangıç yapan kripto paralar, yükselişlerini bu hafta daha da hızlandırdı.

Bitcoin ETF’lerine düzenli girişlerin sağlanması kripto paraları destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bitcoin yılbaşından beri yüzde 21 getiri sağladı. Kripto varlığın piyasa değerini Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde açıklanması sonrası kripto paralar bir miktar duraksasa da yeniden yükselişlerine devam etti.

Lider kripto para birimi Bitcoin TSİ 13.35’te 52.230 seviyesinde yükselmeye devam ediyor.

Bitcoin’in günlük grafiğine bakıldığında çanak formasyon oluşumu görülüyor.

Bitcoin’de görülen yükselişler altcoinler tarafında da etkili olmaya devam ediyor.

Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum aynı saat diliminde 2.798 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto para piyasalarındaki bu yükselişlerin devam edip etmeyeceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Kripto paralar günlük ve haftalık olarak yüksek hacimli kapanış yapması halinde yükselişlerde kalıcılık sağlanabilir.

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