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Papatya çayı bel fıtığına iyi geliyor

Bel fıtığına ne iyi gelir sorusuna en kolay bitkisel tedavi yöntemlerinden birisi olan papatya çayı olarak cevap verilebilir. Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:22
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Papatya çayı bel fıtığına iyi geliyor

Papatya çayı bel fıtığına iyi geliyor
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Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların sağlık sorunlarına çözüm olarak doğal gıdalara yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan papatya çayının faydaları dikkat çekti. Özellikle de bel fıtığına iyi gelen papatya çayı ön plana geldi.

PAPATYA ÇAYI BEL FITIĞINA NASIL İYİ GELİR?

Bel fıtığına ne iyi gelir sorusunun en kolay bitkisel tedavi yöntemlerinden birisi olan papatya çayı, sıkışan sinirleri genişletmekte ve dokuları rahatlatmakta oldukça etkilidir. Hem hızlı hem de etkili bir çözüm yolu arıyorsanız bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler:

Papatya

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir bardak sıcak su içerisine 4-5 adet papatya atın ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra bir süre dinlendirdiğiniz papatya çayını günde 2 defa olacak şekilde tüketin.

Papatya çayı rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu için herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmamak adına aşırı tüketimden kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

-Papatya çayı, mide-bağırsak sistemi spazmları, gaz, hazımsızlık, şişkinlik sıkıntılarında etkilidir.

-İltihap giderici, alerji oluşumunu önleyici, mikropların gelişimini engelleyici ve yara iyileştirici etkiye sahiptir. 

-Papatya çayı cildin temizlenmesi, sivilce oluşumunun önlenmesi ve şişkinliğin giderilmesi gibi durumlarda etkindir. 

-İrritabl bağırsak sendromu, kramplar, hazımsızlık, gaz ishal ve kolik semptomlarını azaltabilir. 

-Papatya çayı adet döneminde krampları hafifletmeye yardımcı olabilir. 

-Emziren anne ve bebekleri için de yararlıdır. Taze hazırlanan çayın ılıtılarak bebeğe verilmesi gaz çıkarmasına yardımcı olur. Ayrıca papatya bitki çayı hafif yatıştırıcı etkisi ile de bebeğin rahat uyumasını sağlar. Emziren annenin papatya çayı içmesi de bu olumlu etkiyi artırır ancak miktar günde iki. Bebeklerde kullanımı öncesi doktorunuza danışmanız gerekir. 

-Farenjit, bademcik iltihabı, larenjit, ağız ve boğaz mukozası iltihaplarında gargara olarak kullanılması şikayetleri hafifletir.

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