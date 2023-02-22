Papatya çayı halk arasında sakinleştirici ve zayıflamaya yardımcı özelliğiyle bilinmektedir. Bitki çayları arasında papatya çayının pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, papatya çayının faydaları neler? Papatya çayı neye iyi gelir?

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI NELER?

Papatya çayı, anti-enflamatuar özellikler içerir ve papatya çayı içmenin iltihaplanma semptomlarını azalttığı gösterilmiştir. Artrit gibi kronik bir enflamatuar durumdan muzdaripseniz, papatya ağrıyı hafifletmeye ve sizi daha rahat hale getirmeye yardımcı olabilir.

Soğuk algınlığı semptomlarını yatıştırır

Bir fincan papatya çayı da soğuk algınlığı için harika bir bitkisel ilaçtır ! Araştırmalar, kendinizi kötü hissettiğinizde papatyanın soğuk algınlığı semptomlarını azaltmada faydalı olabileceğini göstermiştir .

Kalbiniz için iyi

Papatya, kalbiniz için iyi olan faydalı özellikler içerir. Papatyanın kalp-sağlıklı potansiyeli ile ilgili çalışmalar halen devam ederken, araştırmalar papatya çayı tüketmenin koroner kalp hastalığı gibi hastalıklardan muzdarip olanlar için yararlı olabileceğini düşündürmektedir.

Sindirime yardımcı olur

Zengin bir yemekten sonra bir bardak papatya çayı, sindirime yardımcı olur ve mide rahatsızlıklarını yatıştırır. Papatyanın asit reflü semptomlarını azalttığı, şişkinliği ve gazı önlediği ve genel gastrointestinal sağlığa katkıda bulunduğu gösterilmiştir.

Uykuya iyi gelir

Geceleri uykuya dalmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Papatya çayı yüzyıllardır uyku ve rahatlama yardımcısı olarak kullanılmıştır. Papatya çayı, uyku getirmek için harika olan hafif bir yatıştırıcı etkiye sahiptir. Uykuya daldıktan sonra papatya, dinlenmiş ve tazelenmiş olarak uyanmanız için uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olabilir. Papatyanın ayrıca depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkili uyku kalitesi sorunlarına yardımcı olduğu da gösterilmiştir.

Kaygıyı azaltır

Bir fincan papatya çayı da stresi azaltmaya ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Papatya, rahatlatıcı özellikleriyle tanınır ve günün her saati için mükemmel olan yatıştırıcı, aromatik bir fincan çay yapar. Papatya aynı zamanda çok hafif bir yatıştırıcı olduğu için hem fiziksel hem de zihinsel olarak sakinleşmenize yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısını yatıştırır

Çalışmalar, papatya çayının boğaz ağrısını yatıştırmaya ve ses kısıklığını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bal aynı zamanda yatıştırıcı, antimikrobiyal özellikler içerdiğinden, bir fincan papatya çayına bir parça bal özellikle faydalıdır.

Bağışıklık sisteminiz için iyidir

Papatya içmek de bağışıklık sisteminiz için iyi olabilir. Papatyanın pek çok faydasına ilişkin araştırmalar devam ederken, son araştırmalar papatyanın hastalıkları önlemeye ve bağışıklık sisteminizi mükemmel durumda tutmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel özellikler içerebileceğini gösteriyor.