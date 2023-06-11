Papa’ya özel saat

AA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uçar, saat, mücevher, tespih ve kalem gibi çeşitli objelerin üzerine resim, heykel ve rölyef çalışmalarını mikro sanat tekniğiyle yapıyor.

Siyasi liderlere, ünlü sporcu ve iş adamlarına özel objeler tasarlayan Uçar, üniversitede ders verdiği atölyede AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır mikro art sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Murat Uçar, "mikro art" kavramını "giyilebilir sanat" olarak nitelendirerek, "Bir saatin içindeki bir tabloyu, bir eseri, örneğin 77 santimetrelik bir Mona Lisa tablosunu 3 santimetrelik bir kadranın içinde gördüğünüzde çok daha büyük bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Aslında küçük mikro sanat eserleri diyebiliriz. Çok küçük tablolar da yapabiliyorum." dedi.

Mikro art tekniğiyle ünlü siyasilere diplomatik hediyeler hazırladığını dile getiren öğretim görevlisi Uçar, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a sunulacak eseri hakkında ise şunları belirtti:

"Diplomatik hediye denildiği zaman yurt dışından, özellikle Amerika'dan benimle direkt bağlantıya geçiyorlar. İtalya'dan bana ulaşıldı, Papa için bir özel hediye yapılması istendi. Ben de Leonardo Da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' tablosunu yaklaşık 3 santimetrelik bir kadran içinde kendi yorumum ile tamamen bana özgün bir tasarımla yaptım.

Üretimi Türkiye'de yapıldı. Kutusuna kadar tamamen yerli üretim ve tasarımdır. Kadranın tam ortasında duran Hazreti İsa portresinin yüzünü 11 defa yapmıştım. Günde 8 saat çalıştığım 1-1,5 aylık gibi bir süreçti. Saatin toplam üretimi yaklaşık 3,5 ay sürdü. Bu zamana kadar yaptığım en kıymetli eserlerden bir tanesi, Papa için yapmış olduğum 'Son Akşam Yemeği' tablosudur. Çünkü orada figürlerin birinin yüzü yaklaşık 1,5 milimetre. Bu 1,5 milimetrede hiçbir eskiz çalışması olmadan, direkt fırçayla yaptığımdan, tamamen ustalık eserim diyebileceğim çok özel bir çalışmaydı. Bu çalışmaya, 23 yıllık hocalık sanat yaşantısından sonra ulaşabileceğim en üst zirve diyebilirim."

Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı diplomatik hediyelerin de olduğunu söyledi.

Daha çok saat, tespih, kalem ve kol düğmeleri gibi çalışmalar yaptığını aktaran Uçar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçen sene cep saati yapmıştım. Çok özel bir saatti. Türkiye'de bir tane cep saati ürettik ve onun tasarımı tamamen bana aitti. Ortasında Cumhurbaşkanlığı forsumuz vardı. İç kapağında Cumhurbaşkanımızın İstanbul için çok büyük hizmetlerini ve İstanbul'u anlatan bir resim vardı. Kadranda rahmetli annesiyle kendisinin resminin yer aldığı çok özel bir saat yapmıştım." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı Barack Obama için saat tasarladığını belirten Uçar, hediyelik eserlerinde Türkiye'yi sembolize eden figürleri kullanmaya özen gösterdiğini kaydetti.

Atölyede Uçar'dan eğitim alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü öğrencisi Arda Uçar da mikro art sanatının gençler arasında yeni istihdam alanı yarattığını düşündüğünü söyledi.

Yenilik ve değişimin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Uçar, "O yüzden resimle alakalı olarak kendimi böyle farklı alanlarda geliştirmek istiyorum. Gençlerin de diplomatik hediyeler alanında rahat iş bulabileceklerine inanıyorum. Mikro art kesinlikle genç nesillere aktarılmalı." diye konuştu.

Üniversitenin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Sena Özen ise "Murat Uçar'ın eserleri bizim için ilham kaynağı oldu. Mikro art sanatı kesinlikle gelecek nesillere aktarılmalı. Geleneksel Türk sanatlarını dünyaya duyurmayı çok isterim." ifadelerini kullandı.

Resim öğrencisi Sinecan Tığlı da "Hedefim, gelecekle ilgili sadece resimle değil mikro art sanatıyla işler yapmak, yeni nesiller için miras bırakmak." dedi.