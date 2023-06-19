Papua Yeni Gine'de korkutan deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Angoram kasabasının 99 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.
21 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. (AA)
Papua Yeni Gine’nin kuzey bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Angoram kasabasının 99 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.
21 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. (AA)