Maden faciasının ardından 9 il ve 3 ülke için siyanür uyarısı

Erzincan İliç’te siyanür atıklarının olduğu dağ resmen çöktü. Heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.

5 gündür işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaketin ardından siyanür’ün yayıldığı ve Fırat Nehri’ne bulaştığı iddia edildi.

Ancak maden işletmecisi Anagold ve Bakanlar, Fırat Nehri’ne siyanürün karışmadığını söyledi.

Bölgede incelemede bulunan Genel Sağlık İş Sendikası heyeti 9 il ve 3 ülkenin Fırat Nehri’ne karışmış olabilecek siyanür nedeniyle tehlikede olduğunu açıkladı.

Sendika genel başkanı Derya Uğur, “Yetkililer siyanür ölçümlerinin düzenli yapıldığını ve ölçümlerde siyanüre rastlanmadığını iddia etse de yağan yağmurlardan dolayı bu bilgiye inanmak mümkün değildir. Siyanürün ve ağır metallerin Fırat suyuna karışması ve yeraltı kaynaklarımıza ulaşması insan sağlığı açısından tam bir felakettir.

Siyanürün insan vücuduna ağız, solunum, deri yoluyla alınması; ani ölümlerden tutun da tüm vücutta görülebilecek kanserlere, kalp yetmezliğinden merkezi sinir sistemi tutulumuna bağlı hastalıklara sebep olabilir. Bölgede acilen hastane kurulması gerekir.” İfadelerini kullandı.

UZMANLAR YILLARDIR UYARMIŞTI

Öte yandan hem bölgedeki uzmanlar hem de siyasi isimler, o bölgede yıllardır siyanür sızıntısı olduğunu, tehlikenin büyük olduğunu söylemişti. Tüm bu uyarılara rağmen madenden altın çıkarılmaya devam edildi. Üstelik olayın gerçekleştiği sabah saatlerinde çatlaklar görüldüğü ve 100 işinin tahliye edildiği iddia edildi.