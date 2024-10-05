Paranızı Türkiye’ye yatırır mısınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Mehmet Şimşek 2 hafta önce Amerika’ya giderek bazı banka ve fonların yöneticileriyle görüştü.

Bir yandan da New York meydanında Türkiye’nin milyonlarca dolarlık reklamları dönmeye başladı.

“Güvenli ülke Türkiye’de yatırım fırsatı”…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimlerinin bulunduğu kamyonlar New York sokaklarında dolaştı.

Mehmet Şimşek fon yöneticilerine Türk tahvillerindeki büyük fırsatı anlattı.

Merkez Bankası faiz indirecek ve büyük kazanç sağlayabilirsiniz dedi.

Türkiye’ye döndüler ve paranın gelmesini beklediler.

Kimi ekonomi uzmanları Türk tahvillerine 30 milyar dolar gelebileceğini söyledi. Kasım ayında Merkez Bankası’nın faiz indirimine kesin gözüyle bakıldı.

Borsa yükselmeye başladı derken, birden düşmeye başladı.

Hem de öyle böyle değil.

Gerekçesi İran’ın İsrail’e füze saldırısı yapacağını açıklaması.

İran, İsrail’e füze atacağım diyor onların borsasında tık yok, bizde borsa adeta göçtü.

Sonunda İran, füzeleri ateşledi.

İsrail borsası 1.23 düşerken bizim borsa yüzde 4 düştü. Banka hisseleri darmadağın oldu.

Bitmedi!

Ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te konuşma yaptı.

Erdoğan “İsrail Türkiye’ye saldıracak” dedi.

Kimse bunu konuşmadı, herkes CHP’li vekillerin ayağa kalkmasını konuştu. Ancak Türk borsası bir kez daha göçtü.

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alan İş Bankası hisseleri 3 günde yüzde 14 düştü. Akbank yüzde 18 düştü.

Para girecek diye sevindiğimiz Türk tahvillerine satış geldi ve yükselmeye başladı.

İsrail, Türkiye’ye saldırır mı bilemem ama emin olsun saldırmış kadar oldu.

Ekonomi allak bullak oldu!

Erdoğan o açıklamayı siyaseten mi yaptı yoksa bir bildiği mi var bilinmiyor.

Bilinen bir şey var ki, zaten kan kaybeden ekonomi daha da kötüleşmeye başladı.

Eylül enflasyonu yüksek geldi ve faiz indirimi başka bahara kaldı.

Şimdi size soruyorum; Siz yabancı sermaye sahibi olsanız paranızı Türkiye’ye getirir misiniz?