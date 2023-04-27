Parasi biten tüketici kredisine dayandı. 1 Trilyon 300 milyara yaklaştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 815 milyon lira artarak 8 trilyon 777 milyar 109 milyon liraya çıktı.Tüketici kredileri ise 1 trilyon 300 Milyar liraya yaklaştı.

Parasi biten tüketici kredisine dayandı. 1 Trilyon 300 milyara yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Nisan itibarıyla 25 milyar 815 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 751 milyar 294 milyon liradan, 8 trilyon 777 milyar 109 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 40 milyar 556 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,39 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 266 milyar 335 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 298 MİLYAR 425 MİLYON LİRA OLDU

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Nisan itibarıyla 280 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 425 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 405 milyar 504 milyon lirası konut, 70 milyar 250 milyon lirası taşıt ve 822 milyar 670 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 269 milyon lira artarak 1 trilyon 97 milyar 546 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 5 milyar 600 milyon lira artarak 604 milyar 627 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 322 milyar 599 milyon lirası taksitli, 282 milyar 28 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 658 milyon lira artarak 161 milyar 333 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 474 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 41 milyar 275 milyon lira artışla 1 trilyon 857 milyar 376 milyon lira oldu.

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