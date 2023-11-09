Adını, İtalyan matematikçi ve ekonomist Vilfredo Pareto’nun isminden alan Pareto prensibi, sonuçların %80’inin, nedenlerin %20’sinden kaynaklandığını ileri sürer. Bu modeli hayatınıza uyarlayarak daha mutlu ve huzurlu olabilirsiniz. İşte 80/20 kuralını kullanmak için 5 tüyo...

1- DAHA FAZLA SU İÇİN

Yeterince su içmemek; genel yorgunluk, baş ağrısı, cillte bozulmalar gibi istemeyen birçok sonuca neden olur.

Yeterli su içmek ise daha enerjik olmanıza, cildinizin daha sağlıklı görünmesine sebep olur. Bu nedenle günlük alacağınız sıvı miktarının %80'inin su olmasına özen gösterin.

2- DAHA FAZLA SEBZE YİYİN

Her gün üç öğününüzde de tabağınızın yarısını sebze ile doldurursanız daha sağlıklı bir insan olursunuz.

Beslenmenizde %80 oranında sağlıklı gıdalar ekleyebilirsiniz, %20 oranında da canınızın çektiğini yiyebilirsiniz.

3- BOL BOL YÜRÜYÜŞ YAPIN

Hayatınıza hareket katın. Yürüyebildiğiniz her yere yürüyün. Yürüyüşü hayatınıza eklediğinizde daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

4- YAKIN ARKADAŞ GRUBUNUZA YATIRIM YAPIN

Birlikte akit geçirmekten hoşlandığınız yakın arkadaşlarınıza yatırım yapın. Zamanınızı, enerjinizi, sevginizi ve kaynaklarınızı çoğunu sevdiğiniz ve size iyi gelen insanlara adadığınızda mutluluğunuz da artacaktır.

5- HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

Hayallerinizin peşinden gitmenize engel olan korkularınızdan kurtulmaya çalışın. İçinizdeki tutkuyu kafanızda yeniden değerlendirin. Bunun üzerine gidin.

PARETO PRENSİBİ NEDİR?

Pareto ilkesi (80-20 kuralı, önemli azın yasası ve etken seyrekliliği ilkesi olarak da bilinir), çoğu olay için, etkilerin kabaca %80'inin etkenlerin %20'sinden kaynaklandığını belirtir.

İş yönetimi düşünürü Joseph Juran bu ilkeyi önermiş ve İtalya'daki arazilerin yaklaşık %80'inin, nüfusun %20'sine ait olduğunu gözleyen İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto'nun adıyla isimlendirdi.

İş dünyasında yaygın bir kuraldır. Örneğin, "satışların %80'i müşterilerin %20'sinden gelir."

Matematiksel olarak, yeterince fazla sayıda katılımcının paylaştığı bir şey olması durumunda, her zaman 50 ile 100 arasında öyle bir k sayısı olacaktır ki %k, %(100-k) katılımcı tarafından paylaşılmış olsun. k, eşit dağılım olan 50'den, az sayıda katılımcının kaynakların neredeyse tamamına sahip olduğu 100'e kadar değişebilir. 80 sayısı ile ilgili özel bir durum yoktur fakat çoğu sistemde dağılımda dengesizliğin orta noktası olan bu civarda bir k değeri görülür.

Pareto ilkesi, Vilfredo Pareto tarafından ortaya konulmuş Pareto verimliliği ile sadece yüzeysel olarak ilgili. Pareto her iki kavramı da nüfustaki gelir ve zenginlik dağılımı bağlamında geliştirdi.