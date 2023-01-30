Parfümler nasıl kullanılmalı?

Kadınların ve erkeklerin gün içerisinde en çok kullandıkları kozmetik ürünlerden biri parfümdür. Peki, parfümlerin türlerini, nasıl kullanılması gerektiğini, parfüm seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ya da hangi parfümün en fazla kalıcı olduğunu biliyor muyuz? İşte yanıtları



HANGİ PARFÜMLER KALICI?

Parfümlerin yapımında kullanılan esans ve konstre oranları kokuların kalıcılığını ve kalitesini belirleyen unsurlardandır. Konsantresi yüksek olan kokular kalıcı ve kaliteli parfüm olarak nitelendirilmektedir. Parfümlerin alkol oranının yüksek olması kalıcılığının düşük olduğu anlamına gelmektedir.

Parfümü ilk sıktığınız anda oluşan yoğun koku bir saat içinde normale dönerek içeriğindeki kimyasalların teniniz ile etkileşime geçmesini beklemelisiniz. Her koku herkeste aynı etkiyi vermemektedir. Buna bağlı olarak aynı parfümün kişiden kişiye farklı bir etki bıraktığını söyleyebiliriz. Kişinin beslenme şekli ve ağırlıklı olarak tükettiği besinler kullandığı parfümün bıraktığı etkiyi değiştirmektedir. Bu nedenle aşırı baharatlı, tuzlu ve yağlı besinleri tüketen biri ile sebze ağırlıklı beslenen kişide aynı parfüm farklı etkiler bırakacaktır.



İŞTE PARFÜM ÇEŞİTLERİ

Kalıcılık oranının yüksek olmasından daha yoğun bir koku bırakmasına kadar parfümlerin çeşitli özellikleri vardır. Bu kısımda sizin için üç parfüm çeşidini de inceleyeceğiz. İşte EDP, EDT ve EDC parfümlerin anlamları.



EAU DE TOİLETTE

Yüksek oranda alkol içermekle birlikte %5-7 arasında değişen bir konsantre oranına sahiptir. EDT, parfümün seyreltilmiş hali olarak nitelendirilmektedir. Bu nedene yoğunluğu ve kalıcılığı diğerlerine göre oldukça düşüktür.

EAU DE COLOGNE

Konsantre oranı %5’i geçmemekle birlikte EDT ile benzer özellikleri taşımaktadır. Kalıcılık ve yoğunluk bakımından oldukça zayıf olan EDC fiyat bakımından da oldukça uygundur.

EAU DE PARFÜM

Bir sıralama yapmak gerekirse yoğunluk ve kalıcılık bakımından ikinci sıraya yerleştirebileceğimiz bir kokudur. Kokular arasında en sık tercih edilen ve oldukça popüler olan halidir. İçerdiği konsantre oranı ise %7-15 arasında değişmektedir.

PARFÜM SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Farklı esans ve kokulara sahip olan parfümler kişinin zevkine bağlı olarak tercih edilmektedir. Ancak parfüm seçiminde dikkat edilmesi gereken birkaç unsur ile doğru parfümü seçebilir ve daha fazla etkili olmasını sağlayabilirsiniz.

Parfüm alırken bir başkasında beğenmenizi ve fiyatının uygun olmasını bir avantaj olarak görmemelisiniz. Başkasında beğendiğiniz parfüm sizin teninizde aynı etkiyi sağlamayacağı gibi ucuz parfümlerin kalıcılığı oldukça azdır.

YAŞ UYUMU

Parfüm seçiminde yalnızca teninizle uyumlu olması yeterli olmayabilir. Seçtiğiniz parfümün yaşınıza uygun olması oldukça önemlidir. 20’li yaşlardaki biri ile 40’li yaşlardaki birinin aynı parfümü kullanması uygun olmayacaktır.

Parfümlerin yapımında kullanılan esansların farklı olması parfüm çeşitliliğini arttırırken farklı yaş gruplarına da hitap etmektedir. 20’li yaşlarda biri dinamik ve çiçeksi kokuları tercih ederek doğru bir seçimde bulunabilir. 30’lu yaş ve üzerindeki kişilerin ise sofistike, yoğun ve şekerli kokuları tercih etmeleri önerilmektedir.

20’li yaşlardaki birinin oldukça ağır ve yoğun kokular kullanması karşı tarafta olumsuz bir etki bırakabilir. Parfümlerin etkileyici bir özelliğe sahip olmaları seçilen parfümün içeriği ve tenle uyumu ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır.





TEN UYUMU VE TEMİZLİĞİ

Parfüm seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli unsur teninizle uyumlu olması. Aynı parfüm kişiden kişiye değişen etkiler bırakabilir. Bu nedenle bir başkasında beğendiğiniz parfümü denemeden almanız doğru bir seçim yapmanızı engelleyecektir. Öncelikle parfümü kendi teninizde denemeli ve test etmeli.

Parfümü denerken cildinizin temiz olmasından emin olun. Özellikle banyo sonrasında sıkılan parfüm daha kalıcı ve etkileyici olmaktadır. duş sonrasında açılan gözenekleriniz parfümün daha iyi emilmesini ve daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle parfüm almaya giderken cildinizin temiz olmasına dikkat etmeli.

Parfüm almaya gitmeden önce ağır yemeklerden kaçınmalı. Aksi halde yağlı, baharatlı ve tuzlu yemekleri tüketmeniz cildinizin kimyasını değiştirerek parfümün etkilerini olumsuz yönde değiştirmektedir. Bu nedenle genel olarak aşırı baharatlı, yağlı ve tuzlu yiyecekler sağlığınızı olumsuz yönde etkileyeceği gibi parfümünüzün de kokusunu değiştirecektir.

Parfümün kalıcılığını etkileyen bir diğer unsur ise cilt tipidir. Parfümün ten ile uyumunu destekleyen ve kalıcılığını arttıran cilt tipleri kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Özellikle yağlı cilde sahip olan kişilerin parfümleri daha uzun süre etkisini korumaktadır. Ancak kuru cilt tipine sahip kişilerde ise kullanılan parfümün kalıcılığı daha az olmaktadır.

NE ZAMAN PARFÜM ALIŞVERİŞİ YAPILMALI?

Parfüm seçerken aceleci davranmanız ve gergin bir ruh halinde olmanız yanlış seçimlerde bulunmanıza neden olabilir. Bu nedenle parfüm almadan önce bunun için bir zaman ayırmalı ve rahat bir ortamda parfüm seçimini yapmalısınız.

Parfüm alışverişi yaparken akşam saatlerini tercih etmenizi öneririz. Akşam saatlerinde rahat bir zaman diliminde seçtiğiniz parfümler doğru seçimler yapmanızda yardımcı olacaktır. Bunun nedeni ise akşam saatlerinde ve karanlıkta biyolojik nedenlerle kokuları daha iyi algılamamızdır.

Parfüm seçiminde satış danışmanının fikirlerini mutlaka almalı ancak onun esiri olmamalısınız. Unutmayınız ki seçtiğiniz parfümün yaşınız ve teniniz uyumu oldukça önemlidir. Bir parfümün çok beğeniliyor ve satılıyor olması o parfümün sizde de aynı etkiyi bırakacağı anlamına gelmez.

Parfüm seçimi sırasında 3’ten fazla parfüm denemeyiniz. Aksi halde kokular birbirine karışacak ve yanlış seçim yapmanıza neden olacaktır. Parfüm mağazalarında sıkça karşılaştığımız kahve kutuları ise bunun için bulunmaktadır. Bir süre kahve koklamak koku algınızı değiştirerek kokuların birbirine karışmasını engellemektedir. Yine de alacağınız parfüme karar veremediyseniz bir kahve molası vermenizi öneririz.

PARFÜM HANGİ NOKTALARA SIKILMALI?

Parfüm seçiminde parfümü mutlaka teninize uygulamalısınız. Böylece parfümün teninizle uyumunu test edebilir ve kokuyu daha iyi algılayabilirsiniz. Parfüm seçimi yaparken bileğinizin iç kısmında yani nabzının attığı kısımda denemeniz doğru bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır.

Parfümü sıktıktan sonra en az 10 dakika beklemeniz parfümün teninizde bıraktığı etkiyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer vaktiniz var ise ve alacağınız parfüme karar veremediyseniz her iki bileğinizde farklı parfüm deneyip bir kahve molası verebilirsiniz. Yaklaşık 1,5 saat sonra parfüm cildinize tamamen nüfus edecek ve kalıcılığı hakkında daha iyi bilgi edinmenizi sağlayacaktır.

Parfümün kalıcılığını doğrudan etkileyen unsurdan bir diğeri ise parfümü doğru bölgeye uygulamaktır. Parfümün kalıcılığını ve etkilerini arttıran alanlar bilekler, boyun, göğüs arası, kulak arkası, diz arası, vücudun sıcak ve nemli olduğu alanlardır.