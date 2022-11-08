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Dünyaca ünlü model Bella Hadid hastanelik oldu. Moraran vücudu endişe uyandırdı

Bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele eden dünyaca ünlü model Bella Hadid, hastanelik oldu. Hastane odasından paylaşım yapan ve yatakta üstsüz bir şekilde poz vererek sırtındaki bantları gösteren ünlü modelin vücudundaki morluklar dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:10
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Hastanelik oldu! Dünyaca ünlü model Bella Hadid'in moraran vücudu endişe uyandırdı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid hastanelik oldu. Moraran vücudu endişe uyandırdı
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığı ile savaşıyor. Rahatsızlığından dolayı hastanelik olan genç model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığını duyurdu.

Geçen ay yapılan Moda Haftası kapsamında sahneye çıkan ve yoğun bir çalışma programı bulunan model, yapmak zorunda olduğu diyet nedeniyle sağlık durumu risk derecesine girdi. Yoğun iş temposundan dolayı kanındaki enfeksiyon seviyesi artan Hadid, tedavi görmeye başladı. 56,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan model, yatakta üstsüz poz vererek sırtındaki bantlar gösterdi. Ünlü isim bir sonraki paylaşımında ise vücudundaki morlukları göstererek hastalığını sevenleriyle paylaştı.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, enfekte kenenin insanları ısırması ile ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Lyme hastalığı genellikle kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk ile kendisini belli ediyor. Erken teşhis Lyme hastalığına yakalanan hastalarda tedavi başarısını artırıyor.

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