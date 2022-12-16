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Fransa ülke genelinde Arjantin finali için alarma geçti: Kırmızı kod verildi

Fransız makamları, Pazar günü Fransa ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 14 bin polis ve jandarma konuşlandıracak. Paris'teki Champs-Elysees caddesi trafiğe kapatılacak.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:56
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14 bin polis ve jandarma Fransa genelinde teyakkuzda olacak

Fransa ülke genelinde Arjantin finali için alarma geçti: Kırmızı kod verildi
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Bu sabah Paris Polis Müdürlüğüne giden İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Fas ile Hırvatistan arasında oynanacak üçüncülük ve dördüncülük maçı için 12 bin 840 polis memurunun sokağa çıkacağını açıkladı.                

Bu rakam geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa ile Fas arasında oynanan ve ardından birçok Fransız şehrinde çok sayıda olay ve isyanın meydana geldiği ve Montpellier'de 14 yaşındaki bir gencin ölümüne yol açan olaylarda  seferber olan 10 bin polisten daha yüksek bir rakam. 

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