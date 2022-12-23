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Son dakika haberi: Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:44
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Flaş... Flaş... Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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AA'nın Le Parisien'den aktardığı habere göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde Fransız vatandaşı bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.



Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

Savcılık saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

- Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, ayrıca 12 Kasım 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

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Kararnama ile suriyeli leride bu oparasyonlara dahil edilmeli ayri bir isim altinda sorunlu askerlikge alinmali
23.12.2022 14:58
Pkk lilar birbirlerine saldirmaya basladi vakit gecirmeden suriye oparasyonu yapilmali uyulmayan 30 km artik bor gecerliligi yok yanien az 300-400 km iceriye oparasyon hemen baslamali vakit gectikce  
 
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