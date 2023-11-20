Paris’te “Gazze’de ateşkes” için sessiz yürüyüş

Fransa’nın başkenti Paris’te, Gazze Şeridi’nde ateşkes için sessiz yürüyüş düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Paris’te “Gazze’de ateşkes” için sessiz yürüyüş

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi’nde ateşkes için eylemler sürüyor. Fransa’nın başkenti Paris’te sanatçıların ve entelektüellerin girişimiyle ateşkes için sessiz yürüyüş düzenlendi. Dünya Arap Enstitüsü önünde başlayan yürüyüş, Yahudi Sanat Müzesi’nin önünden geçilmesinin ardından Arts et Métiers Meydanı’nda son buldu.

Yürüyüşe Laure Calamy, Elsa Zylberstein, Pierre Richard, Isabelle Adjani, Sami Bouajila, Claude Lelouch ve Marek Halter gibi ünlü isimlerin yanı sıra Fransa’nın eski Kültür Bakanı Jack Lang da katıldı. Yürüyüş sırasında herhangi bir slogan atılmazken, üzerinde yazı olmayan beyaz bir pankart açıldı. Bazı göstericiler ise ellerinde beyaz bayraklar taşıdı.

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